США и Украина будут противостоять "гибридной агрессии со стороны России"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти США и Украины привержены продолжению сотрудничества, нацеленного на противостояние агрессивным действиям России, говорится в подписанной в среду обеими сторонами обновленной хартии о двустороннем сотрудничестве.

"США и Украина намерены продолжать принимать серию важных мер, чтобы защитить украинскую сторону от прямых и "гибридных" внешних угроз. Также речь идет о том, чтобы Россия несла ответственность за подобные агрессивные действия и нарушения международного права", - говорится в документе, опубликованном госдепом.

Также в нем отмечается готовность Вашингтона и Киева работать с союзниками по черноморскому региону, чтобы "обеспечивать свободу судоходства, противостоять внешним угрозам и вызовам во всех сферах".

США обещают продолжать "помогать Украине в проведении реформ в сфере обороны и безопасности, продолжать в дальнейшем проведение масштабных совместных учений"".

Ранее в среду обновленную хартию в Вашингтоне подписали глава госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.