Участники COP26 не смогли в срок согласовать финальное заявление

Конференция затягивается на неопределенный срок

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Крайний срок, установленный на конференции ООН по климату COP26 в Глазго прошел, но переговоры продолжаются. Некоторые участники, решив, что работа продолжится и на выходных, приносят с собой спальные мешки, сообщает Sky News.

"Люди ожидают результат, но до сих пор есть несколько важных нерешенных проблем. Нам предстоит проделать много тяжелой работы", - рассказал президент COP26 Алок Шарма.

Ранее была отменена пресс-конференция, которую он должен был провести по итогам COP26.

Изначально крайний срок подписания соглашения был назначен на 18:00 по местному времени (21:00 мск), но участники не смогли уложиться в эти рамки. Среди участников, запасшихся спальным мешком, был замечен министр климата и окружающей среды Гренады Саймон Стиелл.

Sky News отмечает, что предыдущие климатические саммиты также далеко не всегда заканчивались вовремя: из 26 проведенных саммитов всего семь закончились, как и планировалось, в пятницу, 14 завершились в субботу и пять проводились до воскресенья.

Тем временем сотни активистов со всего мира прошли маршем к месту проведения COP26 в Глазго, чтобы выразить протест из-за отсутствия какого-либо реального прогресса.

Конференция затягивается в связи с тем, что страны-участницы не могут прийти к компромиссу о финальном документе. Многие страны говорят о том, что он должен быть более жестким, чем предложенный черновой вариант, и должен оставлять четкое впечатление того, что страны нацелены на достижение цели - ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия в соответствии с Парижским соглашением.

COP26 началась в Глазго 31 октября. Согласно первоначальному проекту соглашения по итогам конференции, появившемуся в среду, участники COP26 подтвердили приверженность цели не допустить до 2100 года роста температур на Земле выше отметки в 1,5 градусов по Цельсию.