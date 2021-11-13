Участники COP26 продолжили обсуждение очередного проекта финального соглашения

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Обсуждение очередного чернового проекта финального соглашения по климату продолжается на международной конференции в Глазго, несмотря на то, что встреча уже на сутки вышла из предусмотренного расписанием графика.

Ранее в субботу на обсуждение делегатов был предложен очередной черновой вариант, в котором в частности содержится упоминание о том, чтобы страны мира ускорили принятие мер по отказу от угля и неэффективных субсидий на ископаемое топливо. В то же время наблюдатели отметили, что эти формулировки звучат значительно мягче, чем в проекте, предложенном участникам встречи накануне вечером, что вызвало продолжение жарких дискуссий по итоговому документу.

В частности, представители Боливии выступили в адрес развитых стран с обвинением в "углеродном колониализме".

"Развитые страны пытаются создать новые правила игры в климатической сфере, где только у них будут условия для дальнейшего движения в сторону экономики свободной от выбросов СО2", - цитирует BBC News представителей этой южноамериканской страны.

Издание отмечает, что Иран присоединился к позиции Индии, Китая и Южной Африки, подвергнув критике очередной проект соглашения, в котором в частности упоминается об отказе от субсидий на выработку энергии из угля и ископаемых углеводородов.

"Нам необходимо использовать ископаемое топливо для экономического развития. Мы требуем изменить этот пункт", - заявил на обсуждении представитель Ирана.

Между тем председательствующий на встрече Алок Шарма объявил, что официальное обсуждение представленного ранее в субботу проекта еще впереди, пишет BBC News.

Ранее Шарма выражал надежду на то, что окончательную версию соглашения делегатам удастся принять к вечеру субботы.

Изначально крайний срок подписания этого соглашения был назначен на пятницу на 18:00 по местному времени (21:00 мск), но участники не смогли уложиться в эти рамки.

Теленакал Sky News в свою очередь напомнил, что в прошлом климатические саммиты также далеко не всегда заканчивались вовремя: из 26 проведенных саммитов всего семь закончились, как и планировалось по расписанию, в пятницу, 14 завершились в субботу и пять проводились до воскресенья.

Конференция затягивается в связи с тем, что страны-участницы не могут прийти к компромиссу о финальном документе. Многие страны говорят о том, что он должен быть более жестким, чем предложенный черновой вариант, и должен оставлять четкое впечатление того, что страны нацелены на достижение цели - ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия в соответствии с Парижским соглашением.

COP26 началась в Глазго 31 октября. Согласно первоначальному проекту соглашения по итогам конференции, появившемуся в среду, участники COP26 подтвердили приверженность цели не допустить роста температур на Земле выше отметки в 1,5 градусов по Цельсию.