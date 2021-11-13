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Байден заявил, что в мире достаточно нефти, чтобы не покупать ее у Ирана

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подтвердил сохранение американских санкций в отношении иранской нефти, мировых запасов достаточно, чтобы не закупать ее у Тегерана.

"В соответствии с предыдущими определениями, имеется достаточный запас нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, закупаемых в Иране иностранными финансовыми учреждениями или через них", - говорится в меморандуме президента на сайте Белого дома.

Белый дом должен каждые шесть месяцев подтверждать, что мировых поставок нефти достаточно для сохранения санкций против Ирана, введенных в 2012 году при администрации президента Барака Обамы.

Наблюдатели обращают внимание, что меморандум был опубликован в преддверии намеченной на понедельник виртуальной встречи Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, в среднем закупая более 500 тыс. баррелей в день за последние три месяца в нарушение санкций, которые, в случае их применения, позволили бы Вашингтону отрезать тех, кто их нарушает, от экономики США.

Администрация Байдена в настоящее время не применяет эти санкции на фоне предстоящих переговоров с Ираном о возобновлении ядерной сделки 2015 года.

США Иран Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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