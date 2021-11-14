Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генерал США заявил, что американские ВВС останутся на Ближнем Востоке

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ВВС США сохранят присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на то, что Вашингтон считает для себя главным вызовом конкуренцию с Китаем и Россией, заявил генерал-лейтенант Грегори Гийо. Об этом сообщает Associated Press.

Гийо признал, что присутствие США в регионе может быть скорректировано после вывода войск из Афганистана, однако отметил, что не видит ни одного сценария, в котором Вашингтон не играл бы важную роль.

ВВС США имеют авиабазу Эль-Удейд в Катаре, которая использовалась для военных операций в Афганистане, Ираке и Сирии.

Заявление Гийо прозвучало на фоне напряженных отношений между Ираном и США. Вашингтон уже много лет выражает обеспокоенность не только иранской ядерной программой, но и программой Тегерана по разработке баллистических ракет, а также - иранскими действиями в ближневосточном регионе.

Вашингтон и страны Европы неоднократно призывали Тегеран как можно скорее вернуться к переговорам. США предупреждали, что в противном случае рассмотрят альтернативные варианты решения иранской ядерной проблемы.

В Тегеране в свою очередь заявляли, что выбирают наиболее подходящую модель ведения дальнейших переговоров по возвращению в соглашение по атому. В начале октября в МИД Ирана сообщали, что ожидают возобновления ядерных переговоров с мировыми державами к началу ноября. Позднее там заявили, что Тегеран согласился возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября.

США Грегори Гийо

Новости по теме

Новости

ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты

ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты

Участники конференции CОР26 пришли к соглашению по климату

Двое сирийских военных погибли при обстрелах со стороны боевиков в Алеппо и Идлибе

Двое сирийских военных погибли при обстрелах со стороны боевиков в Алеппо и Идлибе

В Дели из-за загрязненного воздуха с 15 ноября закроют школы

В Дели из-за загрязненного воздуха с 15 ноября закроют школы

Президент Белоруссии отверг обвинения в миграционном кризисе

Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер"

Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер"

Корабли Украины, США, Турции и Румынии провели учения в Черном море

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стеной

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Белоруссии стеной

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

Путин сообщил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по кризису на границе ЕС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });