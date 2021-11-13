В НКР сказали, что пострадавших из-за инцидента между военными Армении и Азербайджана нет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавших и раненых в результате инцидента между армянской и азербайджанской сторонами на автодороге Степанакерт-Бердзор в Лачинском районе Нагорного Карабаха нет, заявили в Службе нацбезопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Сегодня получена информация о том, что рано утром близ КПП города Шуши (азерб. Шуша - ИФ) на межгосударственной автодороге Степанакерт-Бердзор (связывающий Армению и Карабах Лачинский коридор - ИФ) в ответ на провокационные действия азербайджанских военнослужащих неизвестный бросил взрывное устройство в сторону КПП азербайджанской стороны, после чего автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор была закрыта", - сообщает служба.

В ведомстве сказали, что правоохранительные органы непризнанной НКР совместно с российским миротворческим контингентом проводят оперативные и уголовно-процессуальные мероприятия для выявления обстоятельств инцидента.

Как отметили в СНБ, "автодорога в настоящее время открыта, в результате инцидента раненых и пострадавших среди граждан Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) нет".

Служба нацбезопасности непризнанной НКР ранее сообщала, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли гражданских лиц, проводящих работы на водопроводе близ города Шуша, в результате чего один человек погиб, трое ранены.

Армянское издание "Таймс" сообщило, что брат убитого азербайджанскими военным 8 ноября жителя Карабаха подъехал на такси к КПП азербайджанской стороны и бросил гранату в их направлении, после чего с азербайджанской стороны был открыт огонь.

В соцсетях появились также соответствующие видеокадры с камер наблюдения на азербайджанском и российском блокпостах, а также кадры задержания российскими миротворцами человека, бросившего гранату в направлении азербайджанского блокпоста.

В свою очередь МВД непризнанной НКР сообщало об инциденте между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, в результате которого была закрыта дорога Степанакерт-Бердзор (Лачинский коридор - ИФ).