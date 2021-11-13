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В Баку заявили о трех раненных военных из-за инцидента близ города Шуша

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Трое азербайджанских военных пострадали в результате инцидента около города Шуша, когда гражданин Армении бросил гранату в сторону азербайджанской воинской части, говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что утром в субботу несколько человек, среди которых гражданин Армении, направлявшихся из Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - ИФ) в Лачин, вышли из машины около села Дашалты рядом с городом Шуша и бросили гранату в сторону азербайджанских военных и российского миротворческого контингента.

Согласно сообщению, в результате азербайджанский сержант и другие военнослужащие (в целом три человека) получили ранения различной степени тяжести.

Как говорится в заявлении, по данному факту Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело.

Ранее об инциденте сообщала служба нацбезопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Хроника 27 сентября 2020 года – 13 ноября 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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