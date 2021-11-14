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Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной

Елизавета II пропустит Поминальное воскресенье из-за проблем со спиной
Фото: Alan Crowhurst/Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II не сможет принять участие в традиционной церемонии, которая проводится в Поминальное воскресенье у военного мемориала Кенотаф в Лондоне.

Ранее 95-летняя королева говорила о намерении присутствовать на мероприятии, но потянула спину, сообщает BBC News со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Поминальное воскресенье - день, в который в Великобритании вспоминают о погибших в мировых войнах и военных конфликтах. Оно проходит в первое воскресенье после 11 ноября - Дня памяти павших. В этот день в 1918 году было подписано Первое компьенское перемирие - соглашение между Антантой и Германией о прекращении военных действий.

Ранее в октябре Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Также она отказалась от участия в конференции ООН по изменению климата в Глазго.

В конце октября стало известно, что королеве порекомендовали работать в облегченном режиме.

Великобритания Елизавета II

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