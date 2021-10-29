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Елизавета II будет две недели работать в облегченном режиме

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме, сообщили в пятницу в Букингемском дворце.

"Врачи рекомендовали, чтобы в это время Ее Величество продолжала выполнять только легкие дела, в том числе некоторые аудиенции в онлайн-формате, но не совершала никаких официальных визитов", - отмечается в нем.

На этой неделе стало известно, что королева Великобритании не поедет на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее.

Ранее в октябре 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".

Великобритания Елизавета II

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