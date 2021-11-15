Экс-советник Трампа Бэннон сдался американскому правосудию

Стив Бэннон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Советник бывшего президента США Стив Бэннон сдался американскому правосудию, которое обвиняет его в нежелании давать показания по событиям 6 января этого года в Капитолии. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Телеканал отмечает, что журналисты видели, как в понедельник Бэннон прибыл в один из участков ФБР в Вашингтоне. Ожидается, что он предстанет перед судом в течение дня.

В пятницу в отношении Бэннона были выдвинуты обвинения в неуважении к конгрессу.

Ранее за привлечение Бэннона к ответственности проголосовали члены комитета палаты представителей США по расследованию событий 6 января. В частности они обвинили Бэннона в отказе сотрудничать с расследованием.

Как заявил председатель комитета, законодатель Бенни Томпсон, Бэннон "стоит особняком в своем полном пренебрежении нашей повесткой".

По его словам, другие свидетели сотрудничают с комитетом.

Ранее сообщалось, что комитет, расследующий беспорядки на Капитолийском холме 6 января, объявил, что готов обвинить экс-советника Трампа Бэннона в преступном неуважении за отказ сотрудничать с расследованием.

"Господин Бэннон отказался сотрудничать со спецкомитетом и вместо этого прячется за недостаточными, общими и расплывчатыми заявлениями бывшего президента о привилегиях, которые тот пытался использовать", - заявил глава комитета Томпсон.

В соответствии с законом США любое лицо, признанное виновным в неуважении к конгрессу, признается виновным в преступлении, которое может повлечь за собой штраф и тюремное заключение на срок от одного до 12 месяцев.