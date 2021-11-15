Экс-советник Трампа Бэннон сдался американскому правосудию
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Советник бывшего президента США Стив Бэннон сдался американскому правосудию, которое обвиняет его в нежелании давать показания по событиям 6 января этого года в Капитолии. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
Телеканал отмечает, что журналисты видели, как в понедельник Бэннон прибыл в один из участков ФБР в Вашингтоне. Ожидается, что он предстанет перед судом в течение дня.
В пятницу в отношении Бэннона были выдвинуты обвинения в неуважении к конгрессу.
Ранее за привлечение Бэннона к ответственности проголосовали члены комитета палаты представителей США по расследованию событий 6 января. В частности они обвинили Бэннона в отказе сотрудничать с расследованием.
Как заявил председатель комитета, законодатель Бенни Томпсон, Бэннон "стоит особняком в своем полном пренебрежении нашей повесткой".
По его словам, другие свидетели сотрудничают с комитетом.
Ранее сообщалось, что комитет, расследующий беспорядки на Капитолийском холме 6 января, объявил, что готов обвинить экс-советника Трампа Бэннона в преступном неуважении за отказ сотрудничать с расследованием.
"Господин Бэннон отказался сотрудничать со спецкомитетом и вместо этого прячется за недостаточными, общими и расплывчатыми заявлениями бывшего президента о привилегиях, которые тот пытался использовать", - заявил глава комитета Томпсон.
В соответствии с законом США любое лицо, признанное виновным в неуважении к конгрессу, признается виновным в преступлении, которое может повлечь за собой штраф и тюремное заключение на срок от одного до 12 месяцев.