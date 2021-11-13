Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-помощнику Трампа Бэннону предъявлены обвинения в неявке на слушания в Конгресс

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные судебные власти США предъявили бывшему советнику экс-президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону обвинение в неуважении к Конгрессу, сообщает The Hill.

Обвинение стало следствием отказа Бэннона явиться в Конгресс на слушания, посвященные штурму Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Издание отмечает, что обвинение предъявили в ситуации, когда все больше участников событий 6 января отказываются сотрудничать с Конгрессом.

Бэннону в случае признания виновным грозит от месяца до года тюрьмы и штраф от $100 до $1 тыс. Рассмотрением дела займется федеральный окружной суд.

Бэннон считался близким соратником Трампа и одним из "архитекторов" предвыборной кампании, которая позволила ему выиграть президентские выборы 2016 года.

США Стив Бэннон Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

Около 250 российских десантников приняли участие в маневрах в Белоруссии

Пандемия коронавируса

Канцлер Австрии пообещал ввести локдаун для непривитых

В Литве осуждены двое обвиняемых в шпионаже в пользу России

Власти Белоруссии заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страны

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Турецкий авиарегулятор запретил гражданам Ирака и Сирии летать в Белоруссию

Турецкий авиарегулятор запретил гражданам Ирака и Сирии летать в Белоруссию

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

"Белавиа" перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 252 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });