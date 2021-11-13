Экс-помощнику Трампа Бэннону предъявлены обвинения в неявке на слушания в Конгресс

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные судебные власти США предъявили бывшему советнику экс-президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону обвинение в неуважении к Конгрессу, сообщает The Hill.

Обвинение стало следствием отказа Бэннона явиться в Конгресс на слушания, посвященные штурму Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Издание отмечает, что обвинение предъявили в ситуации, когда все больше участников событий 6 января отказываются сотрудничать с Конгрессом.

Бэннону в случае признания виновным грозит от месяца до года тюрьмы и штраф от $100 до $1 тыс. Рассмотрением дела займется федеральный окружной суд.

Бэннон считался близким соратником Трампа и одним из "архитекторов" предвыборной кампании, которая позволила ему выиграть президентские выборы 2016 года.