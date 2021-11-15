США обсуждают с союзниками в Европе ответ на случай осложнения на границах Украины

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - США и их союзники в Европе обсуждают возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сообщает в понедельник Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщает, что идея о ряде мер на этот случай обсуждалась на прошлой неделе.

В частности, по данным собеседников агентства, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину, поскольку между Москвой и блоком обостряется напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей".

"Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции, по словам многих источников, знакомых с этим вопросом", - отмечало агентство.

Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами, что должно произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе, говорится в сообщении.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины не отмечает перемещения российской техники и военных непосредственно у границ страны, сообщил ранее в понедельник представитель службы Андрей Демченко. "Непосредственно возле границы мы не фиксируем никакого перемещения техники или военных смежной страны. Если какие-то действия и происходят, то они могут происходить в десятках, а то и сотнях километрах от государственной границы", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время в связи с миграционным кризисом в Белоруссии Демченко отметил, что на данный момент ситуация на границе Украины с Белоруссией спокойная и контролируемая.