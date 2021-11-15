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Макрон и Путин договорились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами в Белоруссии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились, что нужно добиться деэскалации кризиса с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Польши, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

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"Путин и Макрон согласились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами", - пишет Bloomberg.

В свою очередь, парижские СМИ отмечают, что лидеры согласились, что необходима деэскалация и в том, что касается недавних угроз Минска блокировать транзит газа в Европу.

Также, по данным СМИ, Макрон предупредил российского президента, что обеспокоен ситуацией в районе Украины и готов помогать ей обеспечивать территориальную целостность.

Владимир Путин Эммануэль Макрон Белоруссия

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