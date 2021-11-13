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МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китайский МИД подтвердил, что с США достигнута договоренность о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Джо Байдена во вторник по пекинскому времени.

"В соответствии с договоренностью Китая и Соединенных Штатов, председатель Си Цзиньпин проведет по видеосвязи встречу с президентом США Джо Байденом утром 16 ноября по пекинскому времени, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что встреча лидеров США и Китая назначена на вечер 15 ноября (по времени Вашингтона). По ее словам, стороны обсудят, как можно "ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР", а также работу "в тех случаях, когда наши интересы совпадают".

Разница во времени между Пекином и Вашингтоном составляет 13 часов.

США Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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