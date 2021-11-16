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На виртуальном саммите КНР-США объявлен перерыв

На виртуальном саммите КНР-США объявлен перерыв
Президент США Джо Байден в Белом доме во время виртуальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На проходящей в настоящее время виртуальной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена после двух часов обсуждения запланированных вопросов объявлен 15-минутный перерыв, сообщило центральное телевидение Китая.

В сообщении не говорится, какие темы уже были подняты руководителями двух стран.

Мировые СИИ обращают внимание, что в начале встречи Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству между двумя странами, а также отметил, что "здоровые и стабильные китайско-американские отношения" необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и пандемию COVID-19.

Байден со своей стороны заявил, что Вашингтон и Пекин должны обеспечить, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт.

"Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция", - приводят слова Байдена американские СМИ.

Байден подчеркнул: "Мы несем ответственность перед миром, а также перед нашим народом. Вот почему мы считаем - и мы с вами говорили об этом - что все страны должны играть по одним и тем же правилам игры. Вот почему Соединенные Штаты всегда будут отстаивать наши интересы и ценности, а также интересы наших союзников и партнеров".

США Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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