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В мире коронавирусом заразились более 253,8 млн человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника возросло до 253 877 216, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 107 169 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 221 549 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 764 363.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 456 401. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 463 852 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 960766 заболевших, из них умерли 611 346 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 657,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 352 человека, в Индии - 332, в Бразилии - 2 849.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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