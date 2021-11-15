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Дума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в декабре

Дума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в декабре
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет Государственной думы принял решение направить в рассылку правительственные законопроекты о введении системы QR-кодов в России, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно - в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, у депутатов, бизнеса, общественников, экспертов и органов исполнительной власти "будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения".

Таким образом, первое чтение резонансных законопроектов, вероятно, состоится в декабре после рассылки.

В свою очередь руководитель думской фракции "Единой России" Владимир Васильев заявил журналистам, что в партии уже получают много обращений по поводу законопроектов от обеспокоенных избирателей, и намерены детально изучить вопрос.

"В адрес "Единой России" приходит много обращений. Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение", - сказал Васильев, которого цитируют в пресс-службе партии, по итогам заседания президиума фракции.

Резонансные законопроекты

В минувшую пятницу, 12 ноября, правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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