Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ достиг 49%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России составляет 49%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%" - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны", - добавил он.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ч учетом нынешних темпов вакцинации и за счет принятия федерального закона о QR-кодах правительство планирует достичь показателя коллективного иммунитета в 80% к июню 2022 года.