Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на белорусско-польской границе.

"Прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства", - говорится в сообщении госагентства БелТА во вторник.

По данным госагентства, еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море.

"Президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом. Президент Беларуси в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель", - сказано в сообщении госагентства.

Кроме того, отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили также график будущих контактов.