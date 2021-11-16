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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на белорусско-польской границе.

"Прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства", - говорится в сообщении госагентства БелТА во вторник.

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По данным госагентства, еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море.

"Президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом. Президент Беларуси в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель", - сказано в сообщении госагентства.

Кроме того, отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили также график будущих контактов.

Владимир Путин Александр Лукашенко

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