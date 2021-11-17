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Что случилось этой ночью: среда, 17 ноября

Отклонение иска экологов по "Северному потоку 2", прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией, заявление МИД РФ об испытании в космосе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2". Они основывали свою жалобу на американском исследовании, которое говорило об опасности выбросов метана при транспортировке газа. Суд решил, что жалоба "частично не обоснована", а газопровод прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности.

- Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после переговоров с Шойгу. Минобороны Армении также сообщило, что при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие.

- МИД заявил, что проведенное РФ в космосе испытание не направлено против кого-либо. В министерстве уточнили, что "данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года".

- Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ. В отборочных играх будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира. Жеребьевка пройдет 26 ноября.

- Группа врачей после осмотра сочла нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице. "Его сегодняшнее состояние требует интенсивного лечения и терапии", - сказал врач Гиоргий Григолия.

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