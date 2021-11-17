Группа врачей после осмотра сочла нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Альтернативная группа известных грузинских врачей, созданная по рекомендации омбудсмена Грузии Нино Ломджария, в течение пяти часов проводила во вторник осмотр состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремной больнице.

"Мы провели некоторые тесты состояния здоровья Михаила Саакашвили и можем заявить, что он действительно голодает и это подтверждают врачи, круглосуточно наблюдающие за ним. Я бы не сказал, что он в тяжелом состоянии, но очень близок к нему. Его сегодняшнее состояние требует интенсивного лечения и терапии", - сказал журналистам врач Гиоргий Григолия.

По его словам, палата, в которой находится Саакашвили, хорошо оборудована, однако новое медицинское оборудование доставили в тюремную больницу лишь неделю назад.

"За Саакашвили наблюдают сменные бригады лицензированных врачей из Республиканской больницы. В настоящее время Саакашвили не требуются реанимация, ему необходима интенсивная терапия. Мое личное мнение, что лечение такого пациента, как Саакашвили нецелесообразно в этом медицинском заведении, так как необходимы в этой ситуации не только врачи реаниматологи, но и врачи других профессий, которые имеются в многопрофильной клинике", - сказал Григолия.

Он сообщил, что в среду созданная альтернативная уже действующему консилиуму группа врачей представила окончательное заключение по осмотру здоровья Саакашвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.