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Американский генерал привел подробности испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в интервью телеканалу CBS конкретизировал информацию о проведенном летом текущего года испытании Китаем гиперзвуковой ракеты.

"Они (китайцы - ИФ) запустили ракету большой дальности. Она облетела весь мир, а затем сбросила гиперзвуковой планирующий блок, который поразил цель на территории самого Китая", - заявил генерал.

В ответ на вопрос, попал ли блок в цель, Хайтен сказал, что "достаточно близко".

Генерал считает, что китайцы однажды смогут нанести неожиданный ядерный удар по США, отметил телеканал.

Об испытаниях ракеты, которое прошло в августе, стало известно только в октябре, отмечают СМИ, первой о нем сообщила газета Financial Times.

"Испытание показало, что Китай очень сильно продвинулся в области гиперзвукового оружия. Дальше, чем полагали США", - отметило издание.

В Вашингтоне сообщение об испытании вызвало серьезную озабоченность.

В то же время, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал позднее на брифинге что летом прошли испытания не ракеты, а космического корабля.

США Китай Джон Хайтен

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