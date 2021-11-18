Самое большое число заболеваний COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее с начала пандемии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Новые случаи заболевания коронавирусом в Южной Корее достигли рекордного уровня с начала пандемии в четверг на фоне ослабления правил социального дистанцирования.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 3 тыс.292. Предыдущий антирекорд был поставлен 25 сентября. Тогда южнокорейские власти зарегистрировали 3 тыс.270 случаев. Таким образом, общее число случаев заражения за время пандемии достигло 406 тыс. 65.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 29 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Общее число погибших достигло 3 тыс.187 человек, а уровень смертности составил 0,78%.

Рост случаев заболевания COVID-19 произошел после того, как в начале этого месяца страна начала ослаблять антивирусные ограничения для постепенного возвращения к жизни до пандемии в рамках схемы "жизнь с COVID-19".

Предполагалось, что к концу февраля будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом. Однако органы здравоохранения предупредили, что страна, возможно, не сможет продвигать эту схему, если нынешняя тенденция сохранится.