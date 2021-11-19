Власти Австрии объявили новый тотальный локдаун с 22 ноября

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун, передает ORF. Об этом объявили канцлер Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн после встречи с руководителями земель.

Локдаун продлится не менее десяти дней, но не дольше 20. В этот период будут отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Также будут закрыты школы.

"Мы не хотим прихода пятой волны", - отметил канцлер.

Как сообщает ORF, с 1 февраля в Австрии введут обязательную вакцинацию.

С 15 ноября в стране действует "локдаун для непривившихся", его вводили также на 10 дней. По его условиям, гражданам в возрасте от 12 лет, у которых нет прививки от коронавируса, запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовые магазины, аптеки, к врачу и ради занятий спортом.

Несмотря на эту меру, в последние несколько дней Австрия бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19.

О начале пятой волны пандемии 18 ноября заявил Минздрав Швейцарии.