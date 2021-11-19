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Первый энергоблок БелАЭС вновь подключен к энергосети

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС, который 17 ноября был отключен от энергосистемы автоматикой, в пятницу вновь подключен к энергосети, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"19 ноября в 14:04 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 125 МВт", - говорится в сообщении Минэнерго.

Минэнерго Белоруссии 17 ноября сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты. По данным Минэнерго, радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения оставался в норме.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в пятницу заявил, что энергоблок находится в рабочем состоянии, а его отключение было вызвано "некорректным сигналом" автоматической системы отключения. "В данном случае поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической защиты, блок был отключен от сети", - сказал Каранкевич.

Отключение первого энергоблока в связи со срабатыванием автоматики произошло второй раз за последние несколько месяцев. В стандартном режиме первый энергоблок проработал чуть более месяца.

Как сообщалось, первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть 4 октября. Ранее, 12 июля, он был отключен от сети автоматической защитой генератора. Радиационная обстановка на станции и в зоне наблюдения не менялась.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. Загрузка топлива на второй энергоблок БелАЭС планируется к концу этого года.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

БелАЭС Белоруссия

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