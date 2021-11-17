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Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго Белоруссии сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

"17 ноября в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики", - говорится в сообщении Минэнерго.

Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. "Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", - отмечается в сообщении.

Отключение энергоблока в связи со срабатыванием автоматики является вторым за последние несколько месяцев. В стандартном режиме первый энергоблок проработал чуть более месяца.

Как сообщалось, первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть 4 октября. Ранее, 12 июля, он был отключен от сети автоматической защитой генератора. Радиационная обстановка на станции и в зоне наблюдения не менялась.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. Загрузка топлива на второй энергоблок БелАЭС планируется к концу этого года.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Белоруссия БелАЭС

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