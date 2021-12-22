Второй энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию к лету 2022 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС будет введен в промэксплуатацию к лету 2022 года, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы двигаемся по плану и к лету следующего года планируем ввести второй энергоблок. Таким образом, БелАЭС выйдет на номинальную мощность и будет генерировать порядка 40% всей электроэнергии страны", - сказал Головченко, которого цитирует в своем телеграм-канале пресс-служба Минэнерго.

Премьер-министр в среду посетил БелАЭС, где начата загрузка в реактор второго энергоблока свежего ядерного топлива.

Головченко заявил, что это является "историческим событием". "Сегодня очень важный день - наступил этап физического пуска второго энергоблока, началась загрузка свежего ядерного топлива, этому предшествовал большой объем подготовительной работы, была выдана лицензия, соответственно, мы стали свидетелями этого исторического события", - сказал премьер-министр.

В среду утром началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС, и, таким образам, дан старт этапа физического пуска энергоблока.

В реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке - 571 кг.

После загрузки ядерного топлива начнутся работы по сборке и уплотнению реактора с проведением гидравлических испытаний. Затем последует подготовка второго энергоблока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация.

20 декабря власти Белоруссии выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС. Тогда же министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока станции составляет 95%.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Белоруссии выработано 5,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб. м природного газа.