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В США одобрили бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna для всех взрослых

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение бустерных доз вакцин от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых в возрасте 18 лет и старше, сообщается в их пресс-релизах.

Как отмечается, дополнительную дозу этих вакцин можно вводить спустя шесть месяцев после изначальной полноценной вакцинации одобренными FDA препаратами. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson старше 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.

Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах говорят о том, что бустерный компонент вакцин обладает потенциалом поддерживать высокий уровень защиты от COVID-19.

Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, которые подвержены риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешали лицам, которые подвержены заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии.

Moderna ранее на этой неделе направила запрос в FDA на разрешение применения ее бустерной дозы. Pfizer и BioNTech сделали соответствующий запрос на прошлой неделе.

Pfizer Moderna коронавирус

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