В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 196 млн человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - По распространенным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на утро субботы в Соединенных Штатах полностью вакцинированы 196 млн 128 тыс. 496 человек.

Еще 229 млн 837 тыс. 421 человек получил первую из необходимых двух доз вакцины, а 34,5 млн была введена бустерная зона препаратов.

Медицинскими властями США одобрены к применению вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.