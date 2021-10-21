В США разрешили дополнительную дозу для вакцинированных Moderna или Johnson & Johnson

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение дополнительной дозы для тех, кто вакцинировался препаратами против COVID-19 от компании Johnson & Johnson или Moderna. Об этом сообщает Associated Press.

Регулятор разрешил ставить дополнительный укол вакциной, которая отличается от препарата, введенного ранее. В частности третий укол вакциной от Moderna смогут получить пожилые и другие люди с высоким риском заражения COVID-19. Им можно будет дополнительно привиться через шесть месяцев после последнего укола, однако доза должна быть в два раза меньше предыдущих.

Дополнительный укол после однократного применения препарата от Johnson & Johnson можно будет получить через два месяца. Окончательные рекомендации для конкретных категорий людей FDA даст после консультаций с экспертами.

Решение регулятора позволит увеличить число тех, кто хотел получить дополнительную дозу вакцины, но, например, не мог сделать этого из-за побочных эффектов от одного из препаратов.

Ранее FDA одобрило введение дополнительной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.