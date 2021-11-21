Оправдание Кайла Риттенхауса судом присяжных вызвало протесты в США

Протестующие против оправдания Кайла Риттенхауса пересекают Бруклинский мост Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Демонстрации начались по всей стране в знак протеста против оправдания Кайла Риттенхауса в пятницу вечером, после того как присяжные штата Висконсин признали 18-летнего подростка невиновным в убийстве двух мужчин и ранении другого во время политических беспорядков в Кеноше прошлым летом. Об этом сообщает ABC News.

В Кеноше (штата Висконсин) протестующие собрались у здания суда, гневно и разочарованно отреагировав на приговор. За пределами местной церкви пасторы провели молитвенное бдение в пятницу вечером, с некоторыми плакатами, на которых было написано "Исцели Кеношу".

Ранее, 20 ноября, суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса. В прошлом году он сделал несколько выстрелов из винтовки по напавшим на него участникам погромов в городе Кеноша. Один из нападавших был вооружен пистолетом. Риттенхаус скрылся с места происшествия, однако позже решил сдаться полиции.

В суде адвокаты настаивали на том, что Риттенхаус действовал в пределах самообороны. По его словам, он отправился в Кеношу для защиты людей и медицинской помощи на фоне беспорядков. На странице Риттенхауса в фейсбуке обнаружились многочисленные посты в поддержку полиции и прополицейского движения Blue Lives Matter, созданного в противовес антирасистскому Black Lives Matter. Также следствие нашло его фотографии с огнестрельным оружием и в полицейской униформе. Выяснилось, что он посещал курсы подготовки при местной полиции и пожарного департамента. Часть американских активистов высказались против оправдательного приговора, заявив, что он показывает расизм судебной системы США.