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Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

Победа фигуристов Бойковой и Козловского, протесты после оправдания Кайла Риттенхауса, ДТП в Новой Москве

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием. Также он сообщил, что "Роскосмос" следит за осколками спутника, образовавшимися после испытания РФ противоспутникового оружия. Они не угрожают МКС, добавил глава ведомства.

- На Украину прибыла первая партия импортного угля из США. Первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) кораблей с 60,5 тыс. тонн угля причалил в порт "Южный". Уголь предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".

- Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщила газета The Washington Post. Не все демократы верят в то, что президент США будет баллотироваться на второй срок из-за снижения его рейтинга и возраста.

- Оправдание Кайла Риттенхауса судом присяжных вызвало протесты в США. Манифестации несогласных с приговором прошли в Кеноше, Портленде, Нью-Йорке, Окленде, Чикаго и Колумбусе.

- В Новой Москве нетрезвый водитель "Газели" сбил мать с двумя детьми. На территории деревни Николо-Хованской водитель сбил мать и двух детей - мальчика 2 лет и 9-месячного младенца в коляске. Представитель прокуратуры Москвы сообщила, что водитель был нетрезв.

- Фигуристы Бойкова и Козловский победили в парном катании на Гран-при в Гренобле. Субботнюю произвольную программу россиян судьи оценили в 139,79 балла.

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