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Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года
Фото: Sean Krajacic-Pool/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Суд присяжных признал Кайла Риттенхауса, ранившего одного и застрелившего двух человек во время протестов 2020 года, невиновным по всем пунктам обвинения. Об этом сообщает Axios.

Риттенхаус в августе прошлого года сделал несколько выстрелов из винтовки по напавшим на него участникам погромов, начавшихся после убийства Джорджа Флойда. Один из нападавших был вооружен пистолетом. Риттенхаус скрылся с места происшествия, однако позже решил сдаться полиции.

В суде адвокаты настаивали на том, что Риттенхаус действовал в пределах самообороны. По его словам, он отправился в город Кеноша (штат Висконсин) для защиты людей и медицинской помощи на фоне беспорядков.

Часть американских активистов высказались против оправдательного приговора, заявив, что он показывает расизм судебной системы США.

Смерть чернокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в 2020 году спровоцировала массовые беспорядки в США. Антирасистские протесты прошли и в других странах. Во многих случаях они сопровождались мародерством. Кроме того, на волне протестов проводились сносы памятников историческим личностям, связанных с колониальной эпохой.

Волна протестов в США

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Разбитая витрина магазина Dolce&Gabbana в Нью-Йорке
США Кайл Риттенхаус

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