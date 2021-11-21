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Путин и Пашинян обсудили вопросы стабилизации в регионе Южного Кавказа

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил в воскресенье по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном меры по стабилизации в регионе Южного Кавказа в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Было условлено о дальнейших контактах.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. 15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

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По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боев 16 ноября погибли семь военнослужащих, еще десять военных получили ранения.

Минобороны Армении со своей стороны сообщило, что 13 военнослужащих взяты в плен, а связь с 24 военными потеряна в результате боев с ВС Азербайджана.

Вечером 16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе было объявлено перемирие.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Владимир Путин Никол Пашинян

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