Ереван согласился на встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе в декабре

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ереван дал согласие на проведение встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 15 декабря.

"Предложение о проведении встречи принято. Армения подтверждает свое участие", - сообщили "Интерфаксу" в МИД Армении в субботу.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита Восточного партнёрства.

Стороны смогут обсудить, в том числе, последнюю эскалацию конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

Ранее в субботу представитель МИД Азербайджана Лейла Абделлаева сообщила, что Баку дал согласие на предложение Мишеля.