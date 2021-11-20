Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ереван согласился на встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе в декабре

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ереван дал согласие на проведение встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 15 декабря.

"Предложение о проведении встречи принято. Армения подтверждает свое участие", - сообщили "Интерфаксу" в МИД Армении в субботу.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита Восточного партнёрства.

Стороны смогут обсудить, в том числе, последнюю эскалацию конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

Ранее в субботу представитель МИД Азербайджана Лейла Абделлаева сообщила, что Баку дал согласие на предложение Мишеля.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости

В Польше зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами

В Польше зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами

Водители блокировали трассу в США, собирая выпавшие из фургона деньги

Водители блокировали трассу в США, собирая выпавшие из фургона деньги

Ракета компании Astra стартовала на орбиту с аппаратом Космических сил США

Что случилось этой ночью: суббота, 20 ноября

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Сенатор США предложил ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

В МИД РФ заявили, что Россия готова участвовать в экономических проектах в Афганистане

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });