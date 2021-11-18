Минобороны заявило, что РФ обеспечивает безопасность движения через Лачинский коридор

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах круглосуточно обеспечивают безопасное перемещение автомобильного транспорта и людей через Лачинский коридор Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

"Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме, осуществляется пропускной режим на въезд и выезд с проверкой документов и осмотром автотранспорта", - говорится в сообщении.

После войны осенью 2020 года в Нагорном Карабахе был размещен российский миротворческий контингент. На двадцати семи наблюдательных постах миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении. В Баку сообщали об атаке армянскими военными азербайджанских боевых постов и возложили ответственность за обострение обстановки на Ереван. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боев погибли семь военнослужащих, еще 10 военных получили ранения.

Один военнослужащий ВС Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики в минувший вторник, сообщило Минобороны Армении.

Вечером во вторник, 16 ноября, при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе было объявлено перемирие.