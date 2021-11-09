В Великобритании с апреля введут обязательную вакцинацию от COVID для медперсонала

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид во вторник заявил, что с апреля будет действовать обязательное требование о вакцинации сотрудников Национальной службы здравоохранения в Англии.

"Мы должны избежать того вреда, который можно предотвратить, и защитить пациентов в учреждениях Национальной службы здравоохранения и самих сотрудников этой службы", - сказал Джавид, выступая в палате общин.

Он отметил, что 90% сотрудников службы уже получили как минимум две дозы вакцины от коронавируса. По его словам, около 103 тыс. сотрудников сферы здравоохранения в Англии пока так и не прошли вакцинацию.

Министр добавил, что с каждым из сотрудников, которые пока не сделали прививку от COVID-19, будет проведена личная беседа. "Речь о том, чтобы поддержать их и добиться того, чтобы они сделали правильный выбор и защитили наиболее слабых людей, своих коллег и себя", - указал он.

"Только те, кто сможет показать, что прошел полную вакцинацию от коронавируса, смогут работать", - пояснил он, говоря о вводимой обязательной вакцинации среди сотрудников Национальной службы здравоохранения в Англии.