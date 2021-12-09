Заммэра Москвы отметил почти двукратное снижение числа мигрантов в ЖКХ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве число мигрантов, занятых в городском хозяйстве, постепенно сокращается, за последние пять-семь лет их стало почти в два раза меньше, заявил на пресс-конференции заммэра города Петр Бирюков.

Он заверил, что для таких иностранцев созданы нормальные социально-бытовые условия и обеспечены нормальные зарплаты, "как и для всех остальных работающих". Кроме того, все они "вовремя сделали прививки" от коронавируса, поскольку работают с населением и не должны нести угрозу заражения.

По словам Бирюкова, живут мигранты в коммунальных городках с пищеблоками, душевыми и комнатами отдыха, возможностями для занятия спортом и получения медицинской помощи.

В крупных дорожных, инженерных и энергетических компаниях города работают только граждане России, добавил заммэра.

"Создавая комфорт, мы приглашаем москвичей, жителей Московского региона, Центрального федерального округа", - добавил он.

Во время пандемии федеральный Минстрой и строительные компании отмечали, что из-за отъезда иностранцев и закрытых границ стройкам не хватает рабочих. Однако во второй половине 2021 года столичные чиновники начали отмечать сокращение гастарбайтеров как результат целенаправленной политики.

1 декабря Бирюков сказал "Российской газете", что в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы число мигрантов сократилось с пиковых 100 тысяч до 60 тысяч. Он заявил, что городские чиновники постепенно сокращают найм иностранцев уже несколько лет, по поручению мэра Сергея Собянина.

21 ноября Собянин назвал хорошим результатом сокращение более чем в два раза числа мигрантов на городских стройках. Он сообщил, что городские власти "давно работают над программой замещения в ключевых городских проектах мигрантов", рабочие-россияне лучше, поскольку заняты в строительстве постоянно и поэтому имеют более высокий уровень квалификации.

17 ноября мэр поручил подрядчикам строек программы реновации уменьшить число рабочих-иностранцев. Он сказал это гендиректору компании "Крост" Алексею Добашину.

1 ноября заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что поручил чиновникам стройкомплекса и подрядчикам подготовить план мер, которые позволят отказаться от использования иностранных рабочих на стройках.