Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зелень против мигрени, как сон чинит ДНК в нейронах и зачем космический аппарат DART полетел к астероиду

Запуск космического аппарата DART Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Иногда тяжело удержаться и не пожертвовать сном ради занятий поинтереснее, но делать этого не стоит: биологи из Израиля показали, что во время сна происходит репарация повреждений ДНК, накопленных в течение дня. Исследования проводились на личинках рыбок данио-рерио. Выяснилось, что шести часов сна им достаточно, чтобы ослабить гомеостатическое давление сна, а также устранить повреждения ДНК, накопленные в течение дня. При этом, как отмечается, продолжительность сна личинок данио-рерио регулируется количеством этих повреждений.

- Инженеры воссоздали в дроне надкрылья жуков, которые защищают крылья от повреждений и улучшают аэродинамические характеристики. У майских жуков, например, пара надкрыльев – не просто защита, они существенно повышают подъемную силу насекомого и увеличивают допустимый угол атаки, при котором не происходит сваливание. У робожука надкрылья также увеличили допустимый угол атаки – с 14 до 20 градусов. В полете он управляемо летал, несмотря на дополнительную массу от надкрыльев. Однако, для основной подъемной силы использовал винты и крыло.

- Американцу, страдавшему тяжелыми мигренями на протяжении 12 лет, избавиться от головной боли, скорее всего, помогла зелень. Лекарственная терапия ему не помогала, и врачи посоветовали ему диету, включающую в себя ежедневное употребление не менее 140 грамм темно-зеленых листовых овощей и почти литр овощных и фруктовых смузи. При этом в рационе было сокращено количество злаков, мяса и масла. По мнению врачей, зелень могла помочь из-за антиоксидантного действия каротиноидов, которые в ней содержатся. Ремиссия у мужчины длится уже на протяжении семи с половиной лет.

- Физики сравнили, как влажные и сухие маски удерживают капли миллиметровых размеров. Выяснилось, что мокрым маскам удается делать это лучше. В опытах участвовало три типа масок: одна медицинская (из гидрофобного, то есть плохо смачиваемого водой материала) и две тканевых (гидрофильные – хорошо смачиваемые водой). Во всех трех случаях у влажных масок пороговая скорость удержания крупных капель оказалась выше, чем у сухих. Хотя качественно результаты для гидрофобного и гидрофильных материалов оказались похожи, на детальном уровне они объясняются разными механизмами.

- На этой неделе в космос отправился космический аппарат DART, который станет первым пробным защитником нашей планеты от опасных астероидов. В этом материале сайт N+1 рассказал об устройстве и целях DART и том, какие еще есть способы уберечь Землю от небесного Армагеддона.

- Акупунктура со стороны кажется очередной мракобесной практикой, но доказательная медицина не совсем уверена в этом. В этой статье N+1 разбирался, может ли вообще иглоукалывание быть эффективным или это просто "театрализованное плацебо".