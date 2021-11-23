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В Минобороны Украины заявили о консультациях стран НАТО в связи с действиями РФ на границе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заверили его, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги на опережение якобы в связи "с действиями РФ на границе с Украиной", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических, и экономических шагов, и в том числе определенной помощи Украине", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, он имел возможность встретится не только с министром обороны США, но и с представителями Государственного департамента США, Совета национальной безопасности и обороны, сенаторами, представителями Конгресса.

"Везде звучит одинаковая фраза: "Мы отправляем очень серьезные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ очень дорого будет им стоить во всех измерениях понимания слова "дорого", - подчеркнул Резников.

Он также заявил, что активность со стороны РФ направлена "дестабилизацию внутри Украины, стран НАТО и ЕС".

В то же время Резников назвал "позитивным моментом" то, что наконец цивилизованный Западный мир через свои СМИ "увидел", что происходит, и это, по его мнению, усиливает позицию Украины.

"То есть готовность у них есть, но я оставляю позитивную надежду, что принятия решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя, потенциально, у них такая возможность есть", - добавил министр.

В воскресенье сообщалось, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы сосредоточила у границ Украины более 92 тысяч военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают.

Ранее в СВР РФ назвали "абсолютно ложной" информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта лидеров РФ и США, сроки и формат проведения которого пока согласуются.

Украина НАТО Алексей Резников Ллойд Остин

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