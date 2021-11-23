В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - На Украину прибывают иностранные военные советники и поступает вооружение из США и других стран НАТО, что ведет к дальнейшему обострению обстановки в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможность отправки военных советников и дополнительного вооружения на Украину.

"Отправку на Украину военных советников и вооружений не надо исключать, потому что это имеет место", - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, "туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО". Песков подчеркнул, что "все это, конечно же ведет к дальнейшему нагнетанию".

Провокации со стороны украинских военных

Представитель Кремля также заявил, что Москва не вынашивает никаких планов по нападению на кого-то. "Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, и совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал Песков.

Вместе с тем, он добавил: "Но при этом мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса".

Отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что со стороны Донбасса не будет активизации боевых действий, Песков сказал: "До сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию, поэтому здесь такая постановка вопроса в корне неправильна".

Лучшая гарантия безопасности для Украины

Песков также сказал, что исполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины является лучшей гарантией для безопасности этой страны.

На вопрос журналистов, какие гарантии безопасности Украины может предоставить Россия, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация Минских договоренностей, потому что отсутствие прогресса в их реализации является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе - это очевидный факт".

Представитель Кремля уточнил при этом, что имеет в виду именно возобновление переговоров по существу между сторонами конфликта. "Речь идет о теме для субстантивных переговоров, и все это должно всеми странами обсуждаться в прямом диалоге", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о переговорах с участием в формате Россия-Украина-Запад, пресс-секретарь главы государства отметил: "Здесь уже модальности предстоит определить министерству иностранных дел. Именно они получили это поручение президента. Модальности будут вырабатываться, а затем реализовываться".