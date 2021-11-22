США заявили, что информация о войсках РФ близ Украины есть в секретных и открытых данных

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - США, когда выражают тревогу по поводу присутствия войск РФ близ Украины, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Причины наших опасений все вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные - секретные", - сказал он на брифинге.

Прайс повторил мысль о том, что тревога США основана на том, как якобы "действовала РФ в прошлом". Он не стал отвечать на вопрос журналиста о том, какова будет реакция Вашингтоне в случае обострения обстановки. "Мы не хотим заранее сообщать о наших планах", - сказал представитель госдепа.

В воскресенье сообщалось, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы сосредоточила у границ Украины более 92 тысяч военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают.

"Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег", - сказал Буданов в интервью изданию Military Times, опубликованном в ночь на воскресенье.

По его словам, якобы такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию.

Ранее в СВР РФ назвали "абсолютно ложной" информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта лидеров РФ и США, сроки и формат проведения которого пока согласуются.