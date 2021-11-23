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В Думе заявили о риске повторения афганского сценария на Украине

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Киеву стоит помнить о судьбе Афганистана в свете сообщений о возможной отправке США оружия и советников на Украину, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Все стремления США "помочь" Украине ведут ее к пропасти", - сказал Картаполов во вторник, предложив вспомнить, "чем завершилась американская авантюра в Афганистане".

"Не придется ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников", - добавил депутат.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в связи со скоплением российских вооруженных сил близ украинской границы. По данным CNN, Вашингтон думает направить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Помимо этого, украинские военные могут получить от США партию переносных ЗРК "Стингер", а также закупленные американцами российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии.

Андрей Картаполов Госдума Украина США Афганистан

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