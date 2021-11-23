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США начали обсуждать возможность отправки на Украину оружия и военных советников

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, помощь может включать отправку на Украину противотанковых ракет Javelin, а также минометов.

Отмечается, что среди прочего рассматривается отправка на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

Кроме того, как сообщается, Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено на Украину.

Между тем, источники телеканала подчеркивают, что некоторые чиновники администрации обеспокоены, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация.

И хотя США готовы направить в регион несколько военных советников, неясно, отправится ли кто-нибудь на саму Украину, отметили они.

Собеседники телеканала также сообщили, что официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США, указывая на присутствие войск РФ на границе с Украиной, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе.

Прайс повторил мысль о том, что тревога США основана на том, как якобы "действовала РФ в прошлом". Он не стал отвечать на вопрос журналиста о том, какова будет реакция Вашингтона в случае обострения обстановки. "Мы не хотим заранее сообщать о наших планах", - сказал представитель госдепа.

В пресс-бюро СВР РФ назвали "абсолютно ложной" информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России", - указали в сообщении пресс-бюро.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта лидеров РФ и США, сроки и формат проведения которого пока согласуются.

США Украина Россия

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