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Blue Origin анонсировала новый суборбитальный полет с космическими туристами на борту

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin отправит в суборбитальный полет на ракете New Shepard шестерых космических туристов, запуск запланирован на 9 декабря, сообщила компания во вторник.

"Blue Origin сегодня огласила состав экипажа будущей 19 миссии ракеты New Shepard 9 декабря, в него войдут два почетных гостя и четыре коммерческих туриста", - говорится в сообщении.

Среди почетных гостей: ведущий американского телевизионного шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка") Майкл Страхан и старшая дочь первого американца, совершившего суборбитальный космический полет, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчли. К ним присоединятся филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Последний суборбитальный полет на ракете New Shepard состоялся 13 октября этого года. Он продлился примерно 11 минут. За это время, после вертикального разгона, спускаемый аппарат с туристами на борту набрал высоту примерно 105 км.

В состав экипажа входили 90-летний канадский актер Ульям Шетнер, известный благодаря своей роли в качестве капитана звездолета Enterprise ("Энтерпрайз") Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, он стал старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен и вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври.

Первый полет ракеты с туристами на борту произошел 20 июля, в нем участвовал владелец компании - Джефф Безос.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Blue Origin США New Shepard

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