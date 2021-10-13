Корабль компании Blue Origin совершил посадку после суборбитального полета

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый американский корабль New Shepard, стартовавший в среду в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе четырех космических туристов, совершил успешную посадку, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа входили 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана звездолета Enterprise ("Энтерпрайз") Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, он стал старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен и вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-18 был осуществлен в 10:50 по времени Восточного побережья США (17:50 по московскому времени) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлился примерно 11 минут. После вертикального разгона длительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км. В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершила мягкую посадку с использованием парашютной системы. Тем временем ракета-носитель совершила самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля. Помимо Безоса, на борту капсулы New Shepard находились его брат Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк, некогда входившая в отряд американских астронавтов, но так и не слетавшая в космос. Корабль поднимался на высоту 107 км.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.