Джефф Безос опубликовал видео, снятое в космосе во время полета

Кадр из видео, снятого Джеффом Безосом в капсуле корабля New Shepard Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Джефф Безос поделился в Instagram видео из капсулы корабля New Shepard во время полета.

Суборбитальный полет продлился 11 минут. Трансляция велась на сайте BlueOrigin.com.

На записи видны все члены экипажа: младший брат Безоса Марк, бывший профессиональный летчик 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard. Джефф Безос и его команда находились в невесомости 3 минуты, в это время управление осуществлялось в автоматическом режиме.

Успешные полет и приземление подвели итог 20-летней работе американского предпринимателя, создавшего Blue Origin в 2000 году. Сегодняшний запуск стал первым с людьми на борту New Shepard, ранее ракета совершила 14 успешных испытательных полетов без экипажа. На разработку и усовершенствование ракеты ушло 15 лет.

Полеты ракеты New Shepard и ракетоплана Virgin Galactic знаменуют начало космического туризма на конкурентной основе. Конкурент Джеффа Безоса в сфере полетов в суборбитальное пространство миллиардер Ричард Брэнсон опередил его на девять дней. Брэнсон поздравил "коллегу" по космическому туризму с успешным полетом.