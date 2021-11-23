Эстония укрепила колючей проволокой часть границы с РФ для защиты от нелегалов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии завершили первый этап работы по установке в Нарве проволочных заграждений на границе с РФ на участках возможного проникновения нелегальных мигрантов, сообщает во вторник портал телерадиовещания ERR.

"Указанные департаментом (полиции и погранохраны) участки были защищены режущей проволокой. Эти места теперь лучше защищены", - сказал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва. Длина первого укрепления составляет 4 км.

Всего планируется укрепить до 10 участков, где вероятность проникновения нелегалов наиболее высока. Тройные барьеры из колючей проволоки будут установлены вдоль 40 км восточной границы. Для возведения заграждений правительство Эстонии 17 ноября объявило внезапные учения "Шип 2021" резервистов Сил национальной обороны в связи с событиями на границе ЕС и Белоруссии и призвало около 1,7 тыс. человек.

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 км границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 км. С учетом 40 км временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе учений, общая протяженность заграждений составит более 100 км.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 км, из которых 76 км проходят по реке Нарва и 127 км по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 км.