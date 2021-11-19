Эстония временно запретила полеты у российской границы

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Эстония закрывает с 19 по 26 ноября возможность полетов как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов на восточной и юго-восточной границе.

"Установление временного ограничения необходимо в связи с деятельностью департамента полиции и пограничной охраны, а также Сил обороны по укреплению временной контрольной линии между Эстонией и Россией", - сообщил в пятницу департамент транспорта.

Правительство Эстонии в среду объявило внезапные учения резервистов Сил обороны в связи с событиями на границе Белоруссии и ЕС и призвало на них около 1,7 тыс. человек. Их главной задачей станет возведение временных заграждений на границе с Россией протяженностью 40 км на участках, где вероятность незаконного ее пересечения наиболее вероятна.

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 км границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 км. Еще 40 км временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе сборов, позволят установить в общей сложности более 100 км физически обустроенной границы.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 км, из которых 76 кмпроходят по реке Нарва и 127 км - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено и строительство забора высотой 2,5 м на протяжении около 90 км.