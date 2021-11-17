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Эстонские резервисты во время сборов установят заграждения на границе с Россией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии в среду приняло решение призвать на дополнительные учебные сборы "Шип-2021" (Okas 2021) 1 684 резервистов из двух инженерных батальонов и двух рот разведки, сообщила пресс-служба кабмина.

Участники учений вместе с департаментом полиции и погранохраны займутся установкой временных пограничных ограждений на границе с Россией в виде колючей проволоки на десяти участках общей длиной 40 километров. Речь идет о тех участках, где, по мнению департамента, угроза незаконного проникновения на территорию республики наиболее велика.

"Учения проводятся с целью тренировки, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет", - отмечает правительство.

По словам министра обороны Калле Лаанета (Kalle Laanet), "Эстонская модель государственной обороны опирается на резервистов – она подтвердила свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не является данностью, поэтому Эстония проводит регулярные учения с целью поддержания и развития способности подразделений резерва к быстрому реагированию".

Эстония

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